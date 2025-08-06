На Куршской косе хотят ограничить количество туристов — автобусов с отдыхающими приезжает слишком много

— В этом году у нас на 20 процентов увеличение туристического потока именно по турфирмам, которые привозят к нам людей на автобусах, — директор сделал акцент на том, что автобусы и машины друг другу мешают. — Думаю, со временем, в следующем году, при расстановке знаков и инспекторов, которые будут контролировать кто и куда будет заезжать, мы эти потоки сможем раздвинуть по правильным направлениям.