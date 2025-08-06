На Куршской косе хотят ограничить количество туристов — автобусов с отдыхающими приезжает слишком много

На Куршской косе не хотят видеть слишком много туристов. Их количество в будущем решено сокращать и регламентировать. Речь, в первую очередь, идет об организованных группах на туристических автобусах, которых заезжает слишком много. Об этом директор национального парка Анатолий Калина рассказал 6 августа в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».
— Количество автобусов увеличилось, а парковки не рассчитаны. Идеально, чтобы в день въезжало 10−12, максимум 15 автобусов. Иногда в пятницу-субботу и воскресенье может быть до 32 автобусов! Уже идет реальный перебор, непонятно, где им стоять, какой у них график. Этот вопрос будем прорабатывать, чтобы настроить положение или принимать по заявкам, — сказал гость студии.
Директор заявил, что Куршская коса не может вечно расширяться.
— Мы попытаемся это упорядочить. По итогам года мы проведем совещание, обсудим и, скорее всего, будем регулировать графиком приезд к нам на автобусах. Турфирм 30−35, если в каждой фирме будет по 3−5 автобусов, все захотят в один день приехать и 150 автобусов мы точно не запустим! — сказал Анатолий Калина.
Он также отметил, что туристы, которые приезжают на машинах, начинают заполнять и автобусные парковки.
— В этом году у нас на 20 процентов увеличение туристического потока именно по турфирмам, которые привозят к нам людей на автобусах, — директор сделал акцент на том, что автобусы и машины друг другу мешают. — Думаю, со временем, в следующем году, при расстановке знаков и инспекторов, которые будут контролировать кто и куда будет заезжать, мы эти потоки сможем раздвинуть по правильным направлениям.