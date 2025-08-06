Белкоопсоюз сказал, по какой цене закупает картофель и лисички у белорусов. Подробности сообщил начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Алексей Сиротин, пишет БелТА.
По словам Сиротина, в стране активно ведется заготовка картофеля, капусты, лука, свеклы, огурцов, кабачков. Он также назвал огурцы, томаты, голубику, малину, сливу, грибы и другую продукцию. Представитель Белкоопсоюза уточнил, что для ведения закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в системе потребительской кооперации задействованы более 770 приемозаготовительных пунктов. Кроме того, организована работа более 780 заготовителей.
Алексей Сиротин отметил, что закупочные цены следующие. В частности, закупочная цена за один килограмм картофеля составляет от 1 до 1,70 рубля. Огурцы у белорусов закупают по стоимость от 1,7 до 2,5 рубля, томаты — от 2,5 до 4,5 рубля. Закупочная цена на морковь сложилась на уровне 1,2 до 1,7 рубля за килограмм, на репчатый лук — от 1,2 до 1,8 рубля. Черную смородину у белорусов закупают по стоимости от 5 до 8 рублей, голубику культивируемую — от 10 до 12 рублей. Цена на лисички составляет от 3 до 6,5 рубля.
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