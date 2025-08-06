Умер выдающийся белорусский ученый и педагог Павел Михалевич

В 1988 году Павел Михалевич был назначен на заместителя начальника главного управления медицинской помощи Министерства здравоохранения БССР. В период с 1992 по 1997 — возглавлял указанное управление в составе Минздрава Беларуси. Работая в названной должности, он смог внести значительный вклад в становление современной системы здравоохранения страны, а также в ее нормативное правовое регулирование.