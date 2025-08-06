Умер выдающийся белорусский ученый и педагог Павел Михалевич. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.
В ведомстве уточнили, что выдающийся ученый, педагог, организатор здравоохранения, руководитель главного управления медицинской помощи Министерства здравоохранения БССР и Министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук, доцент Павел Михалевич умер 4 августа, в понедельник.
Павел Михалевич родился в деревне Бокиничи Пинского района 12 ноября 1949 года. Он с отличием окончил Пинское медицинское училище и Минский государственный медицинский институт. Михалевич работал заведующим Новодворским ФАПом Пинского района, главным врачом Папернянской участковой больницы Минского района.
Кроме того, он работал в Минской областной клинической больнице, возглавлял Минский областной кардиологический диспансер, занимал должность главного врача в Минской центральной районной больнице.
В 1988 году Павел Михалевич был назначен на заместителя начальника главного управления медицинской помощи Министерства здравоохранения БССР. В период с 1992 по 1997 — возглавлял указанное управление в составе Минздрава Беларуси. Работая в названной должности, он смог внести значительный вклад в становление современной системы здравоохранения страны, а также в ее нормативное правовое регулирование.
В Минздраве заметили, что в 1993 году Павлу Михалевичу присудили премию Совета министров, а в 1994 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В ведомстве сообщили, что Михалевич работал проректором по учебной работе БелГИУВ, позднее был заведующим кафедрой общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО.
«Наряду с работой на кафедре возглавлял Республиканский центр научно-методического обеспечения высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования. С 2000-го по 2004 год возглавлял Белорусскую ассоциацию врачей», — сообщили в пресс-службе.
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