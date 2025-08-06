Воронежцам рассказали, как проехать Крымский мост без очередей

— На участке дальнего западного обхода Краснодара имеется площадка отдыха, а также многофункциональный заправочный комплекс. На вновь построенном участке автодороги А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 “Новороссийск — Керчь”, в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах расположено шесть площадок отдыха. На новом направлении автодороги А-290 “Новороссийск — Керчь” также находятся два многофункциональных заправочных комплекса, — сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края. -Сотрудники полиции усилили контроль за дорожной обстановкой, а также соблюдением ПДД участниками дорожного движения, в том числе в области нарушения выезда на обочину и объезда пробки.