Воронежцам рассказали, как проехать Крымский мост без очередей

Госавтоинспекция порекомендовала воронежским автомобилистам, как проехать Крымский мост без очередей. В августе, в самый отпускной сезон, на автопереправе фиксируется сильная загруженность. Машины скапливаются в пробки. Особо ушлые водители пытаются объехать их по обочине, создавая аварийные ситуации.
Чтобы исключить проблемы, соблюдайте ПДД, смотрите прогноз загруженности Крымского моста на август и сентябрь 2025 года, созданный порталом «Объясняем.рф». Для удобства заранее ознакомьтесь с площадками для отдыха.
— На участке дальнего западного обхода Краснодара имеется площадка отдыха, а также многофункциональный заправочный комплекс. На вновь построенном участке автодороги А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 “Новороссийск — Керчь”, в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах расположено шесть площадок отдыха. На новом направлении автодороги А-290 “Новороссийск — Керчь” также находятся два многофункциональных заправочных комплекса, — сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края. -Сотрудники полиции усилили контроль за дорожной обстановкой, а также соблюдением ПДД участниками дорожного движения, в том числе в области нарушения выезда на обочину и объезда пробки.
Госавтоинспекция напомнила, что есть возможность использовать альтернативный сухопутный маршрут по трассе Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь".