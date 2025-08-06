ГАИ Беларуси сказало о случаях, когда велосипедисты могут не спешиваться

ГАИ Беларуси сказало, где велосипедисты могут не спешиваться с 1 сентября 2025 года, когда вступят в силу изменения в Правила дорожного движения (подробнее мы писали здесь). Подробности озвучил начальник ГАИ Министерства внутренних дел Виктор Ротченков, пишет Sputnik.by.
— Велосипедисты по новым ПДД смогут не спешиваться на велопереездах со специальными светофорами, — пояснил Ротченков.
Он добавил, что речь идет про транспортные светофоры для регулирования движения велосипедов. Сейчас довольно часто встречаются пешеходные светофоры с информационной табличкой снизу, на которой нарисован велосипед. Это значит, что они действуют и для велосипедов на велопереездах.
Начальник ГАИ уточнил, что с 1 сентября на указанном месте велосипедистам необходимо будет спешиваться.
— Чтобы оборудовать данным светофором (речь идет про транспортный светофор для велосипеда. — Ред.) перекресток, нам надо организовать движение, чтобы движение автомобилей и велосипедистов на данном участке велось без конфликта, — обратил внимание Виктор Ротченков.
Он заметил, что с начала осени белорусы на велосипедах и средствах персональной мобильности перед пересечением проезжей части должны будут спешиваться.
— Будь то по пешеходному переходу, будь то по велопереезду… Они спешиваются, — подчеркнул представитель ГАИ.
Ротченков заметил, что есть исключения, когда можно не спешиваться. К примеру, речь идет про движение на перекрестке не далее одного метра от правого края проезжей части дороги.
— То есть, если у нас велодорожка вдоль проезжей части и велосипедист пересекает перекресток, либо еще что-то, он может не спешиваться, но при этом выполнять требования дорожных светофоров, дорожных знаков, — объяснил начальник ГАИ.
Вместе с тем не спешиваться можно и в момент движения по линии тротуаров или же обочин.
— В основном в сельской местности бывает так, что либо тротуар, либо обочина идет вдоль жилой зоны, и у нас через каждые 20−30 метров пересечение, выезд с этой жилой зоны. При этом нет ни пешеходного перехода, ни велопереезда, — подчеркнул Виктор Ротченков.
Он отметил, что в названном случае велосипедисты могут не спешиваться, однако они обязаны уступить дорогу автомобилю.
Тем временем в Беларуси ПДД в отношении жилых зон распространили и на территории дач.
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