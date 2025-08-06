ГАИ Беларуси сказало о случаях, когда велосипедисты могут не спешиваться

Он добавил, что речь идет про транспортные светофоры для регулирования движения велосипедов. Сейчас довольно часто встречаются пешеходные светофоры с информационной табличкой снизу, на которой нарисован велосипед. Это значит, что они действуют и для велосипедов на велопереездах.