«Распутина любила тяжелый рок»: композитор Евгений Фокин — о работе со звездами российской эстрады

— Распутина в конце 1980-х еще не была звездой. Она в то время была одной из ярких рок-исполнительниц, поэтому мы сошлись с ней на этой волне. В этот период она поехала к Леониду Дербеневу, который предложил ей исполнять песни на тексты своих стихов. Нужно было написать музыку. И Маша взяла с собой меня, желая, чтобы именно я стал тем самым композитором. Дербенев был не против, но с одним условием: обязательно включить в репертуар композицию «Городская сумасшедшая», в честь которой впоследствии и назвали первую грампластинку Распутиной. А еще Дербенев протянул мне пачку стихотворений и предложил выбрать из них те, к которым я хочу написать музыку. Я выбрал «Тараканы», «На то и любовь» и «Большой трамвай». Дербенев сказал, что от рока нам надо уходить, так как это временное явление, а эстрада — постоянное.