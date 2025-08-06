Загородная резиденция графов Шереметевых стала музейной сокровищницей

Во Дворце усадьбы Кусково можно увидеть комод Марии Антуанетты работы известного краснодеревщика Фердинанда Швердфегера. Сделанный в 1788 году комод привезли в резиденцию в 1932 году вместе с коллекциями фарфора и керамики. Заказанное французской королевой изделие было частью комплекта для спальни Малого Трианона в Версале. Кроме комода, в него входили стол и консоль, декорированные бронзовой фурнитурой. После казни Марии Антуанетты обстановка Трианона была распродана. Неоднократно сменяя владельцев, стол и консоль вернулись в Малый Трианон, а комод оказался в России.