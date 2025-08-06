Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно об отправке США самолета к ядерным базам России

Пентагон направил самолет-разведчик к ядерным базам России в Мурманской области. Об организации Министерством обороны США наблюдения за российскими военными объектами сообщил журнал Newsweek.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force

Издание уточнило, что разведывательную миссию выполнял самолет американских Военно-воздушных сил Boeing WC-135, пишет «Лента.ру».

Основными задачами воздушного судна, которое прозвали «охотником за ядерным оружием», является взятие проб воздуха для определения наличия радиоактивных веществ и фиксация ядерных испытаний.

Данные портала Flightradar24 свидетельствуют, что американский самолет взлетел с авиабазы Милденхолл в Англии. Известно, что аэродром принадлежит Королевским военно-воздушным силам Великобритании, но на нем размещаются части ВВС США.

Маршрут Boeing WC-135 пролегал вдоль побережья к западу от Норвегии.

Ранее сообщалось об использовании НАТО специализированных комплексов AWACS для слежки за военной деятельностью России. Комплексы представляют собой самолеты с установленными на них мощными радиолокаторами, вспомогательной аппаратурой и средствами связи.