Стало известно об отправке США самолета к ядерным базам России

Основными задачами воздушного судна, которое прозвали «охотником за ядерным оружием», является взятие проб воздуха для определения наличия радиоактивных веществ и фиксация ядерных испытаний.
Данные портала Flightradar24 свидетельствуют, что американский самолет взлетел с авиабазы Милденхолл в Англии. Известно, что аэродром принадлежит Королевским военно-воздушным силам Великобритании, но на нем размещаются части ВВС США.
Маршрут Boeing WC-135 пролегал вдоль побережья к западу от Норвегии.
Ранее сообщалось об использовании НАТО специализированных комплексов AWACS для слежки за военной деятельностью России. Комплексы представляют собой самолеты с установленными на них мощными радиолокаторами, вспомогательной аппаратурой и средствами связи.