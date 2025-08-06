В Самаре начался ремонт тротуара и дороги к детской поликлинике № 10

В Самаре стартовали работы по обустройству тротуара к детской поликлинике № 10 на улице Советской Армии. Об этом сообщил мэр Иван Носков в своём телеграм-канале. Решение принято по итогам его выезда в Советский район.
Также в рамках кампании по ремонту подъездов к социальным учреждениям будет отремонтирована дорога к поликлинике.
Дополнительно глава сообщил о завершении благоустройства двора у домов № 5, 7 по ул. Циолковского и № 4, 8 по ул. Невской. Там обновили асфальт, тротуары, установили детскую и спортивную площадки, турники и футбольные ворота.
По инициативе жителей капремонт фасадов, запланированный на 2031−2033 годы, могут перенести на более ранний срок.
Ранее мы писали, что сезонные сельхозярмарки начнут работу в Самаре 22 августа. Заявки на участие можно подать до 8 августа.
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