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В Самаре начался ремонт тротуара и дороги к детской поликлинике № 10

В Самаре стартовали работы по обустройству тротуара к детской поликлинике № 10 на улице Советской Армии.

В Самаре стартовали работы по обустройству тротуара к детской поликлинике № 10 на улице Советской Армии. Об этом сообщил мэр Иван Носков в своём телеграм-канале. Решение принято по итогам его выезда в Советский район.

Также в рамках кампании по ремонту подъездов к социальным учреждениям будет отремонтирована дорога к поликлинике.

Дополнительно глава сообщил о завершении благоустройства двора у домов № 5, 7 по ул. Циолковского и № 4, 8 по ул. Невской. Там обновили асфальт, тротуары, установили детскую и спортивную площадки, турники и футбольные ворота.

По инициативе жителей капремонт фасадов, запланированный на 2031−2033 годы, могут перенести на более ранний срок.

Ранее мы писали, что сезонные сельхозярмарки начнут работу в Самаре 22 августа. Заявки на участие можно подать до 8 августа.

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