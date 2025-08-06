«А как переходить?»: омичи озадачены огромными лужами на пешеходных переходах

«А что нам-то делать? Мы уже не говорим про ливневую канализацию — это слишком сложно. Гораздо проще после каждого дождя получать сотни жалоб и вызывать машину для откачки воды. Каждый раз на улицах Товстухо и Олимпийской — потоп, который не перейти, только переплыть. Вот и ищут бедные пешеходы обходные пути», — пишет омич, публикуя фотографию доказательства своих слов.