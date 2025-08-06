«А как переходить?»: омичи озадачены огромными лужами на пешеходных переходах

Сегодня, 6 августа, омичи прямо с утра стали размещать в соцсетях фотографии с залитыми водой пешеходными переходами с единственным вопросом: как теперь им переходить дорогу? Наиболее красноречиво удивлялись жители Омска в телеграм-канале «Новости Омска|Жесть».
«А что нам-то делать? Мы уже не говорим про ливневую канализацию — это слишком сложно. Гораздо проще после каждого дождя получать сотни жалоб и вызывать машину для откачки воды. Каждый раз на улицах Товстухо и Олимпийской — потоп, который не перейти, только переплыть. Вот и ищут бедные пешеходы обходные пути», — пишет омич, публикуя фотографию доказательства своих слов.
В комментариях под постом появились сообщения, подтверждающие не единичный случай залитого водой пешеходного перехода. О подобной проблеме на проспекте Королева сообщила омичка по имени Елена.
«Обновленный Бульвар Архитекторов. Огромная лужа прямо на пешеходном переходе… Как пешеходу ее обойти?», — сообщает житель Левобережья, сопровождая слова красноречивым фото.
В комментариях появилась и администрация города Омска. Чиновники не ответили на прямой вопрос о залитом пешеходном переходе, но сообщили, что окружной администрацией ежегодно формируются адресные перечни объектов по ремонту муниципальных проездов и тротуаров и предложили омичам подать заявку на ремонт.