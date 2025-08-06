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Три новых спортивных объекта появятся в Северном районе Воронежа

Наконец-то будет возведен дворец спорта по прыжкам в воду имени Дмитрия Саутина.

Источник: Павел Чибисов. Фото из соцсетей министра

В рамках прямого эфира в соцсетях сегодня, 6 августа, министр спорта и физической культуры Воронежской области Павел Чибисов поделился планами о возведении в одном только Северном районе регионального центра сразу трех объектов.

Речь про дворец спорта по прыжкам в воду имени Дмитрия Саутина, 50-метровый бассейн и еще одну ледовую арену. Причем, все три объекта будут возведены за счет частных средств.

Чиновник также напомнил, что с 2019 по 2024 год в нашем регионе построили 41 спортивный объект, включая стадионы, ФОКи, площадки для сдачи норм ГТО.