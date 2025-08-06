Волгоградские чиновники готовятся к массовому переходу в нацмессенджер MAX

Так, в частности, из полутора тысяч участников опроса более 950 человек высказались в поддержку национального мессенджера. Это 62% опрошенных. Еще 21% (326 человек) допускают переход для общения MAX при блокировке других популярных каналов, а 15% респондентов отрицают такую возможность. Еще 2% участников опроса воздержались от ответа.