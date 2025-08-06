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Карантин объявлен из-за американской белой бабочки в одном из регионов Беларуси

Власти объявили карантин в одном из регионов Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Карантин объявлен из-за американской белой бабочки в одном из регионов Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Пинского районного исполнительного комитета.

«На отдельных территориях нужно принять меры безопасности», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в деревнях Добрая Воля Оснежицкого сельсовета, Кнубово Плещицкого сельсовета, Пинковичи Пинковичского сельсовета был объявлен карантин из-за американской белой бабочки.

В связи с этим, руководителям организаций, ИП, физическим лицам, которые находятся в границах карантинной фитосанитарной зоны, необходимо проверить земельные участки и территорию, примыкающую к ним, на наличие названного вредителя. Рекомендуется принять меры по борьбе с американской белой бабочкой.

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