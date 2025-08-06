Дублер проспекта Стачки планируют провести через Текучевский мост

— У нас есть несколько магистральных артерий, которые идут к центру. В частности, Стачки — улица для которой необходимо создать альтернативу, даже просто для снижения ее загрузки, независимо от трамваев. Для того, чтобы люди на машинах не стояли в одной пробке, а могли бы выбирать для себя еще какой-то путь движения. Таким образом, мы хотим снизить загруженность, — добавила Алена Беликова.