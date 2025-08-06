Дублер проспекта Стачки планируют провести через Текучевский мост

Дублер проспекта Стачки в Ростове-на-Дону планируют проложить в районе улицы Толмачева. При этом связь с центром города должны реализовать через Текучевский мост. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
— Прорабатываем с проектным институтом варианты того, как можно организовать дублер проспекта Стачки. Пришли к выводу, что самый оптимальный вариант — улица Толмачева. Естественно, понадобится расширение, но, фактически, мы создаем еще один полноценный, широкий путь в сторону Левенцовки, — сообщила Алена Беликова.
Министр отметила, что создание дублера Стачки ранее закладывали в Генплане.
— У нас есть несколько магистральных артерий, которые идут к центру. В частности, Стачки — улица для которой необходимо создать альтернативу, даже просто для снижения ее загрузки, независимо от трамваев. Для того, чтобы люди на машинах не стояли в одной пробке, а могли бы выбирать для себя еще какой-то путь движения. Таким образом, мы хотим снизить загруженность, — добавила Алена Беликова.
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