В 20 школ Татарстана Минниханов передал ключи от автобусов

Школьные автобусы стали незаменимы в нашей жизни, в Татарстане на них ежедневно перевозят около 28 тысяч детей. В этом году для школ будет передано 140 автобусов, сегодня — 57 из них. Федеральные и республиканские программы дают возможность решать задачу доставки детей в школы, сказал Минниханов. Вся техника должна соответствовать требованиям безопасности, управлять ими должны только специально подготовленные водители.