В 20 школ Татарстана Минниханов передал ключи от автобусов

Школьные автобусы стали незаменимы в нашей жизни, в Татарстане на них ежедневно перевозят около 28 тысяч детей. В этом году для школ будет передано 140 автобусов, сегодня — 57 из них. Федеральные и республиканские программы дают возможность решать задачу доставки детей в школы, сказал Минниханов. Вся техника должна соответствовать требованиям безопасности, управлять ими должны только специально подготовленные водители.
Прошла передача на Комсомольской площади Кукмора: автобусы отправились по районам.
Большое спасибо руководству республики за новые школьные автобусы передала начальник управления образования Агрызского района РТ Василя Сафиуллина. Для детей они необходимы.
Напомним: в Татарстане с 2020 по 2024 год приобрели 567 школьных автобусов почти на полтора миллиона рублей. Их автопарк насчитывает 822 машины, они доставляют детей по 955 маршрутам.