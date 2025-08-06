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В 20 школ Татарстана Минниханов передал ключи от автобусов

В Кукморе провели передачу 57-ми школьных автобусов в двадцать районов РТ, в церемонии принял участие Раис республики Рустам Минниханов.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Школьные автобусы стали незаменимы в нашей жизни, в Татарстане на них ежедневно перевозят около 28 тысяч детей. В этом году для школ будет передано 140 автобусов, сегодня — 57 из них. Федеральные и республиканские программы дают возможность решать задачу доставки детей в школы, сказал Минниханов. Вся техника должна соответствовать требованиям безопасности, управлять ими должны только специально подготовленные водители.

Прошла передача на Комсомольской площади Кукмора: автобусы отправились по районам.

Большое спасибо руководству республики за новые школьные автобусы передала начальник управления образования Агрызского района РТ Василя Сафиуллина. Для детей они необходимы.

Напомним: в Татарстане с 2020 по 2024 год приобрели 567 школьных автобусов почти на полтора миллиона рублей. Их автопарк насчитывает 822 машины, они доставляют детей по 955 маршрутам.

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