В Ростове определился новый подрядчик по контролю учета электроэнергии

В августе в Ростове-на-Дону начала свою работу новая подрядная организация, основная задача которой — проведение контрольного съема показаний и проверка приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах Ростовской области. Об этом сообщили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».