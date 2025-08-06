В Ростове определился новый подрядчик по контролю учета электроэнергии

В августе в Ростове-на-Дону начала свою работу новая подрядная организация, основная задача которой — проведение контрольного съема показаний и проверка приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах Ростовской области. Об этом сообщили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
С августа работы начнет осуществлять индивидуальный предприниматель Борников, зарекомендовавший себя многолетним сотрудничеством с поставщиком электроэнергии. Ранее работы выполнял ИП Горбань, который прекратил деятельность в данном направлении.
Напомним, что своевременная проверка системы учета помогает контролировать расходы и избегать переплат. Для проведения работ жителям необходимо обеспечить доступ специалистам подрядчика к счетчикам. При этом все услуги оказываются бесплатно.
Также отметим, что при себе представители ИП Борников должны иметь удостоверение с фотографией, заверенное подписью и печатью компании. Уточнить информацию о подрядчиках можно на официальном сайте гарантирующего поставщика.