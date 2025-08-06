В Сызрани с 14 по 16 августа пройдёт Международный фестиваль духовых оркестров

С 14 по 16 августа в Сызрани состоится XXIX Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» (0+). В этом году он посвящён 80-летию Победы и Году защитника Отечества.
Участниками станут оркестры и ансамбли из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Саранска, Набережных Челнов, Сызрани и других городов. Среди них — военный оркестр Военно-медицинской академии, бранд-брасс ансамбль трубачей из Саратова и оркестр девочек из московской школы № 1770.
Фестиваль включает концерты на предприятиях, в соцучреждениях, мастер-классы и арт-пикник «Всей семьей на фестиваль».
Кульминацией станет шествие «По главной улице с оркестром», которое пройдёт 16 августа в рамках праздника «Сызранский помидор».
А в Самаре 16 и 17 августа состоится десятый фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» (0+).
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