Нацбанк сказал о едином стандарте для банковских систем от мошенников в Беларуси

Нацбанк сказал про единый стандарт для банковских систем от мошенников в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Национального банка.
— В Беларуси будет внедрен единый обязательный стандарт для всех банковских антифрод-систем, — уточнил заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун.
В совещании приняли участие руководители и специалисты, Министерства внутренних дел, Следственного комитета, а также Национального банка и коммерческих банков. Во время данной встречи обсуждались актуальные вопросы, касающиеся противодействия несанкционированным платежным операциям и кибермошенничеству в целом.
По словам Андрея Картуна, в стране на протяжении длительного времени ведется совместная результативная работа правоохранительных органов и банковского сообщества по противодействию кибермошенничеству. Он уточнил, что высокую эффективность показывает Автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка, которая была введена в 2024 году.
Заместитель председателя правления Нацбанка отметил, что совместная работа выявила ряд направлений для дальнейшего сотрудничества. Картун заметил, что антифрод-системы каждым банком создавались индивидуально, хоть подобное было сделано на основании рекомендации Национального банка.
— Для их унификации в настоящее время разрабатывается единый стандарт построения антифрод-системы, — уточнил Андрей Картун.
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