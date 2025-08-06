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Нацбанк сказал о едином стандарте для банковских систем от мошенников в Беларуси

Нацбанк заявил, что единый стандарт для банковских систем от мошенников будет введен в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк сказал про единый стандарт для банковских систем от мошенников в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Национального банка.

— В Беларуси будет внедрен единый обязательный стандарт для всех банковских антифрод-систем, — уточнил заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун.

В совещании приняли участие руководители и специалисты, Министерства внутренних дел, Следственного комитета, а также Национального банка и коммерческих банков. Во время данной встречи обсуждались актуальные вопросы, касающиеся противодействия несанкционированным платежным операциям и кибермошенничеству в целом.

По словам Андрея Картуна, в стране на протяжении длительного времени ведется совместная результативная работа правоохранительных органов и банковского сообщества по противодействию кибермошенничеству. Он уточнил, что высокую эффективность показывает Автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка, которая была введена в 2024 году.

Заместитель председателя правления Нацбанка отметил, что совместная работа выявила ряд направлений для дальнейшего сотрудничества. Картун заметил, что антифрод-системы каждым банком создавались индивидуально, хоть подобное было сделано на основании рекомендации Национального банка.

— Для их унификации в настоящее время разрабатывается единый стандарт построения антифрод-системы, — уточнил Андрей Картун.

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