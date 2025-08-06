Нацбанк сказал о едином стандарте для банковских систем от мошенников в Беларуси

По словам Андрея Картуна, в стране на протяжении длительного времени ведется совместная результативная работа правоохранительных органов и банковского сообщества по противодействию кибермошенничеству. Он уточнил, что высокую эффективность показывает Автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка, которая была введена в 2024 году.