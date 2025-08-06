Когда уже появится закон, запрещающий бесследно исчезать из жизни ребенка

Вот для каких папаш нужен закон. Никак не идет из головы случай в Старой Руссе: там два года назад уже попадавший к психиатрам маленький мальчик, оставшись на балконе один, скинул на тротуар стекло и убил им проходившую мимо дома девочку. И что бы вы думали? Мать сразу в Следственный комитет — заподозрили в недостойном исполнении родительских обязанностей. Хотя в то время, когда сын бросал стекло, мать была на работе, чтобы заработать денег и прокормить этого ребенка, одеть его и обуть. А где был отец? Два года пытаюсь добиться. Если, к примеру, отец уехал в большой город, с какой-нибудь бабенкой там счастье строил и сынком только по праздникам интересовался, его тоже сволокли в околоток, то есть, простите, в Следственный комитет? По идее, если, пока ребенок убивал, мать была на работе, а отец — с девкой пиво пил, то ему надо срок давать, а не матери, так?