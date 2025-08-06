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Путин наградил орденом Дружбы журналиста «Комсомольской правды»

Путин наградил орденом Дружбы политобозревателя «Комсомольской правды» Гамова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы политического обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гамова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом Дружбы Гамова Александра Петровича — политического обозревателя отдела внутренней политики акционерного общества “Издательский дом “Комсомольская правда”, — говорится в тексте указа.

Гамов на протяжении многих лет входит «кремлевский пул» журналистов, освещая деятельность президента РФ Владимира Путина.