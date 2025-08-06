Обнаружены следы столкновения двух звезд в недрах соседнего белого карлика

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Американские и европейские астрономы измерили точный химический состав близлежащего белого карлика в созвездии Возничего и обнаружили первые прямые свидетельства того, что подобные светила иногда возникают в результате столкновений двух других звезд. Об этом сообщила пресс-служба британского Уорикского университета.
«В оптической части спектра белый карлик WD 0525+526 выглядит как необычно крупная, но в целом “обычная” выгоревшая звезда, однако при наблюдениях в ультрафиолете мы обнаружили небольшие, но хорошо заметные следы углерода в его атмосфере. Эта аномалия является характерным признаком того, что данный объект возник в результате столкновения и слияния двух других звезд», — пояснила астроном из Уорикского университета (Великобритания) Снехалата Саху, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают исследователи, несколько лет назад астрономы обнаружили при анализе снимков огромного числа белых карликов, полученных при помощи европейской космической обсерватории GAIA, что небольшая часть из них заметно отличается по облику и свойствам от всех остальных белых карликов. Так, для этих «выгоревших» светил характерна необычно большая масса, а также они при этом выглядят на несколько миллиардов лет моложе, чем другие белые карлики с сопоставимым возрастом.
Эти необычные черты таких крупных белых карликов, как достаточно давно предполагают астрономы, можно объяснить тем, что они возникли не в результате «выгорания» небольших звезд размером с Солнце, а в результате столкновений и слияния белого карлика с крупной звездой главной последовательности. За последние несколько лет ученые обнаружили возможные следы этого слияния в недрах шести подобных белых карликов, однако до настоящего времени у них не было прямых свидетельств того, что эти светила возникли в результате столкновений звезд.
Для поиска подобных следов столкновений светил ученые изучили при помощи «Хаббла» 300 близлежащих белых карликов, сопоставимых по массе с Солнцем. В ходе этих наблюдений ученые натолкнулись на объект WD 0525+526, расположенный в созвездии Возничего на расстоянии в 130 световых лет от Земли. В его верхних прослойках ученые нашли небольшие, но хорошо заметные количества углерода, а водородно-гелиевая оболочка этого белого карлика оказалась неожиданно тонкой.
И то, и другое говорит в пользу того, что этот белый карлик недавно возник в результате столкновения двух других звезд. Их слияние привело к «выгоранию» почти всего гелия и водорода, а также к «всплытию» небольшой, но существенной части углерода из глубин недр WD 0525+526 и его перемешиванию с остатками более легких элементов. Нечто похожее может быть характерно для других крупных белых карликов, в чьих недрах ученые пока не обнаружили углерод. Это указывает на возможную сильную недооценку числа таких объектов, подытожили ученые.
О белых карликах.
Белыми карликами астрономы традиционно называют ядра «выгоревших» небольших звезд. Подобные «мертвые звезды» интересуют астрофизиков по той причине, что они считаются прародителями относительно редких сверхновых первого типа, позволяющих очень точно оценивать расстояния в космосе.