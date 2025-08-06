Обнаружены следы столкновения двух звезд в недрах соседнего белого карлика

И то, и другое говорит в пользу того, что этот белый карлик недавно возник в результате столкновения двух других звезд. Их слияние привело к «выгоранию» почти всего гелия и водорода, а также к «всплытию» небольшой, но существенной части углерода из глубин недр WD 0525+526 и его перемешиванию с остатками более легких элементов. Нечто похожее может быть характерно для других крупных белых карликов, в чьих недрах ученые пока не обнаружили углерод. Это указывает на возможную сильную недооценку числа таких объектов, подытожили ученые.