Петербургские бары готовятся к новым правилам продажи алкоголя с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года заведения общепита в многоквартирных домах с залом менее 50 кв. м потеряют право продавать алкоголь. Ночная работа с 22:00 до 11:00 разрешена только ресторанам площадью от 50 кв. м. Реестр ресторанов начнет работать 1 сентября. Заведения смогут подавать заявки на включение в него через сайт комитета или электронную приемную. Проверка документов займет до 30 рабочих дней. По оценкам властей под ограничения попадут 300−350 заведений. Из них около 170 — «наливайки» которые проверят в первую очередь. Нарушителей будут выявлять по жалобам жителей и данным онлайн-касс.