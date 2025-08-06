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Почти 1800 кг некачественных фруктов и овощей изъяли в Иркутской области

Общая сумма штрафов превысила 223 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Специалисты регионального Роспотребнадзора подвели итоги полугодовой работы по контролю качества овощей и фруктов. За первые шесть месяцев 2025 года было исследовано 862 пробы плодоовощной продукции.

Лабораторные исследования включали проверку продукции по всем ключевым показателям: санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, а также на содержание радиологических веществ и ГМО. Результаты проверки показали высокую безопасность продуктов — только 0,3% проб не соответствовали микробиологическим нормам.

Выявлены следующие нарушения: отсутствие необходимой документации на овощи и фрукты, несоблюдение сроков хранения и продажи, отсутствие надлежащей маркировки товаров.

По результатам проверок с прилавков изъято более 1796 килограммов некачественной продукции. Общая сумма штрафов превысила 223 тысячи рублей.