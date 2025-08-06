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Один из крупных банков предупредил белорусов о новом мошенничестве

«Белинвестбанк» сказал белорусам о новом мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Один из крупных банков предупредил белорусов о новом мошенничестве. Подробности озвучили в пресс-службе «Белинвестбанка».

В банке акцентировали внимание на том, что мошенники начали распространять фейковые Telegram-боты, которые маскируются под банковские аккаунты. В частности, некоторые из них очень похожи на боты «Белинвестбанка».

В пресс-службе подчеркивают: цель аферистов состоит в том, чтобы выманить личные данные белорусов и получить доступ к их личным денежным средствам. В банке уточняют, что разница в названии бота минимальная — несколько букв.

В финансовом учреждении пояснили, что чаще всего аферисты используют грамматические подмены. К примеру, латинское «а» меняют на кириллическую «а» или же добавляют лишний символ. Кроме того, они могут переставлять местами отдельные словам, заменять название на схожие или созвучные. В пресс-службе напомнили, что официальный чат-бот — @Belinvestbank_Official_Bot.

Тем временем Мининформ заявил, что новое мошенничество под видом инвестиций набирает оборот в Беларуси.

Кстати, в Витебске пенсионерка обратилась в прокуратуру из-за кредитов, которые не брала.

Кроме того, МВД раскрыло детали изменений в ПДД для электросамокатов с 1 сентября в Беларуси.