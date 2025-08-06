Один из крупных банков предупредил белорусов о новом мошенничестве

В финансовом учреждении пояснили, что чаще всего аферисты используют грамматические подмены. К примеру, латинское «а» меняют на кириллическую «а» или же добавляют лишний символ. Кроме того, они могут переставлять местами отдельные словам, заменять название на схожие или созвучные. В пресс-службе напомнили, что официальный чат-бот — @Belinvestbank_Official_Bot.