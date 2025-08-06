Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах

Губернатор обратил особое внимание Никиты Зубко: анализ деятельности муниципальных образований нужно переводить в нормативную плоскость. «В течение месяца подготовьте правительственные документы о рейтинговании районов по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Методичка есть, мы по ней работаем давно, уже год. Первый рейтинг делайте в сентябре — по итогам работы над ошибками, которые сейчас коллеги сейчас озвучили, услышали. Каждый рейтинг, когда мы будем проводить, будет сопровождаться соответствующими поощрениями за хорошую работу и кадровыми последствиями для тех, кто этой работой не занимается», — заявил Вячеслав Федорищев.