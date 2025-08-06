Работу автошкол приостановили в одном из регионов Казахстана

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Мангистауской области проверила деятельность автошкол.
«В ходе проверки выявлены более тысячи фактов фиктивной выдачи свидетельств о прохождении курсов в автошколах, а также более 100 нарушений правил подготовки водителей механических транспортных средств», — отметили в ведомстве.
В частности, были установлены факты допуска к обучению лиц, не прошедших медицинский осмотр, непроведения водителям заключительных занятий, итоговой аттестации и экзаменов, отсутствия утвержденных учебных планов и графиков, отсутствие дополнительных педалей тормоза и сцепления у автомобилей автошколы.
«Кроме того, в собственности автошкол отсутствовали транспортные средства, т.е. фактически у них не было возможности проводить практические занятия», — подчеркнули в прокуратуре Мангистауской области.
По результатам проверки руководителей автошкол привлекли к административной ответственности, а деятельность двух автошкол приостановили.