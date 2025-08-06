Работу автошкол приостановили в одном из регионов Казахстана

В частности, были установлены факты допуска к обучению лиц, не прошедших медицинский осмотр, непроведения водителям заключительных занятий, итоговой аттестации и экзаменов, отсутствия утвержденных учебных планов и графиков, отсутствие дополнительных педалей тормоза и сцепления у автомобилей автошколы.