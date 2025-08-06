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Работу автошкол приостановили в одном из регионов Казахстана

В Мангистауской области выявили факты фиктивной выдачи свидетельств о прохождении курсов вождения и приостановили работу двух автошкол, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Мангистауской области проверила деятельность автошкол.

«В ходе проверки выявлены более тысячи фактов фиктивной выдачи свидетельств о прохождении курсов в автошколах, а также более 100 нарушений правил подготовки водителей механических транспортных средств», — отметили в ведомстве.

В частности, были установлены факты допуска к обучению лиц, не прошедших медицинский осмотр, непроведения водителям заключительных занятий, итоговой аттестации и экзаменов, отсутствия утвержденных учебных планов и графиков, отсутствие дополнительных педалей тормоза и сцепления у автомобилей автошколы.

«Кроме того, в собственности автошкол отсутствовали транспортные средства, т.е. фактически у них не было возможности проводить практические занятия», — подчеркнули в прокуратуре Мангистауской области.

По результатам проверки руководителей автошкол привлекли к административной ответственности, а деятельность двух автошкол приостановили.