Матери погибшего в зоне СВО бойца из Башкирии вручили орден генерала Шаймуратова

В администрации Октябрьского района Уфы состоялась церемония вручения матери старшего сержанта, погибшего в зоне СВО, ордена генерала Шаймуратова, которым был удостоен ее сын. Об этом сообщил глава района Антон Тарасов.
Известно, что 46-летний уроженец Белебея окончил школу в Уфе, добровольцем вступил в башкирский батальон летом 2022 года. Получив ранение в Херсоне, он, несмотря на то, что его комиссовали, продолжал помогать фронту и занимался доставкой гуманитарных грузов.
Осенью 2023 года боец освоил специальность оператора БПЛА и в декабре вернулся в действующую армию. Мужчина погиб в феврале 2024 года на территории Донецкой Народной Республики. Помимо ордена Шаймуратова, герой посмертно награжден орденами Мужества и Жукова.
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