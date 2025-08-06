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Самарские учёные предложили новый способ перемешивания металлических расплавов

Учёные Самарского политеха совместно с профессором Самарского университета имени Королёва предложили использовать импульсное магнитное поле для перемешивания металлических расплавов.

Учёные Самарского политеха совместно с профессором Самарского университета имени Королёва предложили использовать импульсное магнитное поле для перемешивания металлических расплавов.

Разработка направлена на повышение однородности сплавов при литье, поскольку традиционные методы — механические мешалки, ультразвук или газоимпульсы — не всегда эффективны.

Суть метода — воздействие электромагнитного импульса на расплав через неметаллический тигель. Внутри образуются вихревые токи, которые перемешивают сплав без контакта. Такой подход позволяет управлять интенсивностью и направлением воздействия.

Исследования опубликованы в журнале «Литейное производство» и продолжаются — сейчас, как сообщают в пресс-службе вуза, команда работает над улучшением равномерности воздействия, чтобы добиться более высокого качества отливок.

Ранее ученые Самарского университета им. Королева создали летающую модель экраноплана для испытаний над водой.

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