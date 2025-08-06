Фигурантов дел о донатах ФБК* внесли в перечень террористов и экстремистов

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в Москве задержали четверых мужчин за пожертвования ФБК*. Против них возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до восьми лет.