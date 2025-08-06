«Машина будет помещаться на штрафстоянку». ГАИ предупредила белорусских водителей из-за тонировки на лобовом стекле авто

ГАИ сказала, что автомобили будут помещаться на штрафстоянку за тонировку на лобовом стекле. Подробности во время пресс-конференции озвучил начальник главного управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Виктор Ротченков.
По его словам, в стране официально разрешили тонировать, наносить пленочные покрытия, устанавливать шторки на задних боковых и заднем стекле автомобиля. Ротченков уточнил, что никакой нормы, касающейся светопропускаемости, нет.
Начальник ГАИ предупредил водителей, которые планируют тонировать передние стекла, заявив, что подобное запрещено.
— Хочу предупредить всех водителей, что ГАИ будет очень пристально отслеживать и пресекать правонарушения, когда водители наносят пленочные покрытия на передние стекла авто. За такое нарушение правил дорожного движения предусмотрена ответственность, — подчеркнул представитель ГАИ.
Виктор Ротченков акцентировал внимание на том, что по указанному вопросу будет принципиальная и жесткая позиция.
— Транспортные средства с нанесенным пленочным покрытием на передних стеклах могут даже помещаться на охраняемую стоянку, признаваться вещественным доказательством и до окончания административного процесса будут там находиться, — заявил начальник ГАИ.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов: «Ездить на электросамокатах по тротуару можно со скоростью до 10 км/ч».
Кроме того, МВД раскрыло детали изменений в ПДД для электросамокатов с 1 сентября в Беларуси.
Кстати, в Беларуси ПДД в отношении жилых зон распространили и на территории дач.