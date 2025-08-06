«Уже не жарко»: синоптик Шувалов рассказал, какой будет погода в Москве на выходных

Уходящая неделя в столичном регионе запомнилась яркими солнечными днями и сильными ливнями. Какой будет погода в выходные, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, на этот раз в прогнозах не ожидается ничего сверхъестественного и катастрофического. Погода будет типичной для августа.
— Температура воздуха в дневные часы будет варьироваться от 18−20 до 23 градусов тепла. Это достаточно оптимальный и комфортный показатель. Уже не жарко, но и далеко не прохладно, — отметил синоптик.
Выпадение осадков периодически возможно в четверг и субботу. Но в пятницу и воскресенье их не ожидается. Погода в эти дни будет похожей на ту, что установилась в городе в среду, 6 августа, но будет несколько прохладнее.
— Давление немного вырастет и к понедельнику снова начнет падать, но это будут не резкие скачки туда-сюда. Поэтому москвичей ждет ровная, хорошая погода, — пообещал Шувалов.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также рассказала, что Москва переживает изменения климата: лето становится все жарче, приближаясь к субтропическому типу. Действительно ли столичное лето станет похожим на кубанское и какие у этого могут быть последствия, «Вечерняя Москва» узнала у климатолога Николая Терешонка.