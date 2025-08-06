В Минпросвещения заявили, что форма по ГОСТу сотрет границы между школьниками

«Форму предоставляли не мы, это форма Роскачества. Это был вариант формы. Нам было важно подчеркнуть, что конкретно этот вариант соответствует ГОСТу. А визуальную составляющую образовательная организация выбирает сама. Это пример, он просто ярко иллюстрирует требования. У нас нет цели, чтобы все ходили в каждой школе единым строем в одном и том же. ГОСТ пластичный, он задает важные требования, влияющие на здоровье, деловой стиль. Но он не говорит, что форма должна быть бордовой или синей. Этого нет там».