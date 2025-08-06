Затоплением омского аэропорта заинтересовалась транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с подтоплением пассажирского терминала аэропорта города Омска. Информацией сегодня, 6 августа, поделился телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».
«Сегодня ввиду обильных осадков произошло подтопление здания аэровокзала международного аэропорта Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева. Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров, контролируется устранение последствий подтопления объекта и приведение его в надлежащее состояние», — говорится в сообщении ведомства.
При этом о решении проблемы с подтоплением здания, серьезность которой заинтересовала транспортную прокуратуру, ничего не говорится — ни на сайте, ни в социальных сетях омского аэропорта.