Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре улицы назвали именами легендарных географов

В преддверии 180-летнего юбилея Русского географического общества (РГО) власти Краснодара приняли решение увековечить память выдающихся исследователей, присвоив их имена одиннадцати улицам города и одному проезду в Прикубанском округе.

Источник: Новая Кубань

Между тем, в этот список вошли такие выдающиеся личности, как Александр Воейков, Георгий Седов, Николай Пржевальский, Николай Данилевский, Владимир Даль, Владимир Вернадский, Пётр Анжу, Иван Папанин, Василий Верещагин, Иероним Стебницкий и Леонид Панесюк.

«Мы на протяжении многих лет занимается увековечиванием имен выдающихся деятелей Русского географического общества, которые привнесли славу нашему Отечеству и краю. Это важно для сохранения исторической памяти и воспитания новых поколений наших граждан», — прокомментировал председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.

К знаменательной дате активисты общества также установили мемориальные таблички, посвящённые знаменитым географам. Стоит отметить, что они появились не только в Краснодаре, но и в Туапсе, Хадыженске, Геленджике, Славянске-на-Кубани, Новокубанске, Нефтегорске и в станице Брюховецкой.

Имена известных исследователей постепенно начинают носить и культурно-образовательные учреждения региона. Например, хутор в Новокубанском районе вновь получил историческое название в честь Иеронима Стебницкого.

Многие из этих географов внесли значительный вклад в изучение Кубани и Черноморского побережья. Так, Николай Данилевский занимался исследованием рыбных ресурсов Азовского и Чёрного морей, а его работа «Исследования о Кубанской дельте» и сегодня остаётся важным источником по гидрографии XIX века. Александр Воейков подробно изучал климат Кавказа и черноморской зоны, что позволило научно обосновать развитие садоводства и виноградарства в Туапсинском районе. Леонид Панесюк, долгое время проживавший в Краснодаре, исследовал Камчатку и Командорские острова, параллельно занимаясь научно-просветительской деятельностью, сообщили в пресс-службе регионального отделения РГО.

Узнать больше по теме
Командорские острова: край ветров и морских котиков
Командорские острова — уникальный уголок России, который имеет не только экологическую, но и стратегическую ценность. Неслучайно США предложили за них значительную сумму в 15 миллиардов долларов, однако в Москве однозначно отвергли эту инициативу.
Читать дальше