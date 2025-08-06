В Краснодаре улицы назвали именами легендарных географов

Между тем, в этот список вошли такие выдающиеся личности, как Александр Воейков, Георгий Седов, Николай Пржевальский, Николай Данилевский, Владимир Даль, Владимир Вернадский, Пётр Анжу, Иван Папанин, Василий Верещагин, Иероним Стебницкий и Леонид Панесюк.



«Мы на протяжении многих лет занимается увековечиванием имен выдающихся деятелей Русского географического общества, которые привнесли славу нашему Отечеству и краю. Это важно для сохранения исторической памяти и воспитания новых поколений наших граждан», — прокомментировал председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.



К знаменательной дате активисты общества также установили мемориальные таблички, посвящённые знаменитым географам. Стоит отметить, что они появились не только в Краснодаре, но и в Туапсе, Хадыженске, Геленджике, Славянске-на-Кубани, Новокубанске, Нефтегорске и в станице Брюховецкой.



Имена известных исследователей постепенно начинают носить и культурно-образовательные учреждения региона. Например, хутор в Новокубанском районе вновь получил историческое название в честь Иеронима Стебницкого.



Многие из этих географов внесли значительный вклад в изучение Кубани и Черноморского побережья. Так, Николай Данилевский занимался исследованием рыбных ресурсов Азовского и Чёрного морей, а его работа «Исследования о Кубанской дельте» и сегодня остаётся важным источником по гидрографии XIX века. Александр Воейков подробно изучал климат Кавказа и черноморской зоны, что позволило научно обосновать развитие садоводства и виноградарства в Туапсинском районе. Леонид Панесюк, долгое время проживавший в Краснодаре, исследовал Камчатку и Командорские острова, параллельно занимаясь научно-просветительской деятельностью, сообщили в пресс-службе регионального отделения РГО.