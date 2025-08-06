Подземный переход в центре Екатеринбурга временно закроют на срочный ремонт

Специалисты заверяют, что все работы будут выполнены в максимально сжатые сроки, а сам переход вернется к нормальной работе уже утром 9 августа. В администрации города напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными при переходе оживленной магистрали в период действия временных ограничений.