Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подземный переход в центре Екатеринбурга временно закроют на срочный ремонт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа, ФедералПресс. С 10:00 7 августа до 06:00 9 августа будет полностью закрыт для пешеходов подземный переход под проспектом Ленина у Исторического сквера. Это связано с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ — специалистам предстоит восстановить поврежденные участки стен и потолочного покрытия перехода.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Там будут проводиться аварийно-восстановительные работы на покрытии стен и потолка. Руководство МБУ “ВОИС” просит горожан в указанный период переходить проспект Ленина, пользуясь светофорами», — сообщает городская администрация.

Работы проводит МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения». Работы требуют полного прекращения движения через переход для обеспечения безопасности горожан.

Специалисты заверяют, что все работы будут выполнены в максимально сжатые сроки, а сам переход вернется к нормальной работе уже утром 9 августа. В администрации города напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными при переходе оживленной магистрали в период действия временных ограничений.

Отметим, что данный подземный переход является одним из самых загруженных в центре Екатеринбурга — ежедневно им пользуются тысячи горожан и гостей города, направляющихся к популярным городским достопримечательностям, включая Плотинку и набережную Исети. Последний капитальный ремонт сооружения проводился около трех лет назад.

«ФедералПресс» сообщал, что в эти дни перекроют не только подземный переход в центре уральской столицы, но и центральные улицы. В грядущие выходные в Екатеринбурге состоится масштабный марафон «Европа — Азия», а также празднование Дня строителя.