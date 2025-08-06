Подземный переход в центре Екатеринбурга временно закроют на срочный ремонт

«Там будут проводиться аварийно-восстановительные работы на покрытии стен и потолка. Руководство МБУ “ВОИС” просит горожан в указанный период переходить проспект Ленина, пользуясь светофорами», — сообщает городская администрация.
Работы проводит МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения». Работы требуют полного прекращения движения через переход для обеспечения безопасности горожан.
Специалисты заверяют, что все работы будут выполнены в максимально сжатые сроки, а сам переход вернется к нормальной работе уже утром 9 августа. В администрации города напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными при переходе оживленной магистрали в период действия временных ограничений.
Отметим, что данный подземный переход является одним из самых загруженных в центре Екатеринбурга — ежедневно им пользуются тысячи горожан и гостей города, направляющихся к популярным городским достопримечательностям, включая Плотинку и набережную Исети. Последний капитальный ремонт сооружения проводился около трех лет назад.
«ФедералПресс» сообщал, что в эти дни перекроют не только подземный переход в центре уральской столицы, но и центральные улицы. В грядущие выходные в Екатеринбурге состоится масштабный марафон «Европа — Азия», а также празднование Дня строителя.