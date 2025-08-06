Группа «Любэ» выступит на Дне нефтяника в Альметьевске

В Альметьевске 6 сентября отметят День нефтяника. Хедлайнерами праздника станут группа «Комната Культуры», Юрий Антонов и «Любэ». Их выступление состоится с 17:30 до 22:00 на стадионе «Алнас».
В программе также запланирован концерт со звездами татарской эстрады на площади им. Ленина. С 12:30 до 22:00 выступят Ильсия Бадретдинова, Филюс Кагиров, Гузель Уразова, Ризат и Зинира Рамазановы, а также другие коллективы.
Завершится День нефтяника праздничным салютом на стадионе «Алнас», сообщает пресс-служба «Татнефти».