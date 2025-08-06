В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открыли две современные площадки для выгула собак

Площадки оборудованы горками, снарядами, тренажерами и зонами отдыха. Алексей Вихарев принял участие в открытии современной зоны вместе с депутатом ЕГД Алексеем Шестаковым и главой района Романом Кравченко. На месте Вихарев также пообщался с жителями, рассказав о сентябрьских выборах губернатора Свердловской области.