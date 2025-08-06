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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открыли две современные площадки для выгула собак

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 августа, УралПолит.Ru. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открылись две площадки для выгула собак. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат гордумы Алексей Вихарев.

Источник: Telegram-канал Алексея Вихарев

«Новые современные зоны для прогулок с четвероногими появились по улицам Стахановская, 4 и Фрезеровщиков, 37. И будут работать круглосуточно на бесплатной основе», — рассказал Вихарев.

Площадки оборудованы горками, снарядами, тренажерами и зонами отдыха. Алексей Вихарев принял участие в открытии современной зоны вместе с депутатом ЕГД Алексеем Шестаковым и главой района Романом Кравченко. На месте Вихарев также пообщался с жителями, рассказав о сентябрьских выборах губернатора Свердловской области.