Минтруда сказало белорусам, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что время учебы будет включено в общий трудовой стаж. Вместе с тем оно не включается в страховой стаж, который критически важен для назначения пенсии по возрасту. В Министерстве труда пояснили, что отработка по распределению будет включена в страховой стаж.
«Почему? Это официальное трудоустройство с заключением трудового договора (контракта) и уплатой обязательных страховых взносов в ФСЗН», — отметили в ведомстве.
В Минтруда также напомнили основные условия, которые необходимы для пенсии по возрасту. Общий стаж работы для мужчин должен быть не менее 25 лет, а для женщин — не менее 20 лет. Пенсионный возраст для женщин — 58 лет, а для мужчин — 63 года. В пресс-службе обратили внимание, что для страхового стажа в Беларуси необходимо не менее 20 лет (периоды, когда за белорусов платили взносы в ФСЗН).
Тем временем Минтруда сказало, что изменится в соцстраховании для некоторых белорусов с 18 августа.
Кроме того, мы узнали, что изменилось в Беларуси в связи с ростом бюджета прожиточного минимума: вырастут доплаты у многих пенсионеров, социальные пенсии, пособия на детей и по уходу за пожилыми.
Кстати, эпидемиологи предупредили белорусов об опасном заболевании.