Минтруда сказало белорусам, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж

В Минтруда также напомнили основные условия, которые необходимы для пенсии по возрасту. Общий стаж работы для мужчин должен быть не менее 25 лет, а для женщин — не менее 20 лет. Пенсионный возраст для женщин — 58 лет, а для мужчин — 63 года. В пресс-службе обратили внимание, что для страхового стажа в Беларуси необходимо не менее 20 лет (периоды, когда за белорусов платили взносы в ФСЗН).