Вениамин Кондратьев и Александр Масляков обсудили развитие КВН на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с Александром Масляковым перспективы развития КВН-движения на Кубани.
Кондратьев отметил, что Сочи уже 30 лет является центральной площадкой для Международного фестиваля КВН, а в крае действуют несколько официальных лиг. Он также добавил, что в регионе заинтересованы в дальнейшем развитии КВН, создании новых площадок и привлечении молодежи.
В апреле 2025 года состоялся первый фестиваль Кубанской лиги КВН, в котором участвовала 21 команда. Осенью состоятся полуфинал и финал, а 4 сентября в Краснодаре пройдет фестиваль команд КВН «Кубок Краснодарского края».
Наш регион и КВН связывает большая история. В крае действуют две официальные взрослые и две детские лиги. Мы стремимся создавать условия для объединения молодежи, творчества и их самореализации в самых разных направлениях. Поэтому заинтересованы в дальнейшем развитии движения, чтобы привлекать еще больше молодых людей, открывать новые площадки, например, в Геленджике.
Ранее сообщалось, что на Кубани разработали новые маршруты для любителей активного отдыха.