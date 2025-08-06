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Вениамин Кондратьев и Александр Масляков обсудили развитие КВН на Кубани

Губернатор Кондратьев планирует расширять КВН-движение на Кубани.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с Александром Масляковым перспективы развития КВН-движения на Кубани.

Кондратьев отметил, что Сочи уже 30 лет является центральной площадкой для Международного фестиваля КВН, а в крае действуют несколько официальных лиг. Он также добавил, что в регионе заинтересованы в дальнейшем развитии КВН, создании новых площадок и привлечении молодежи.

В апреле 2025 года состоялся первый фестиваль Кубанской лиги КВН, в котором участвовала 21 команда. Осенью состоятся полуфинал и финал, а 4 сентября в Краснодаре пройдет фестиваль команд КВН «Кубок Краснодарского края».

Наш регион и КВН связывает большая история. В крае действуют две официальные взрослые и две детские лиги. Мы стремимся создавать условия для объединения молодежи, творчества и их самореализации в самых разных направлениях. Поэтому заинтересованы в дальнейшем развитии движения, чтобы привлекать еще больше молодых людей, открывать новые площадки, например, в Геленджике.

добавил Вениамин Кондратьев

Ранее сообщалось, что на Кубани разработали новые маршруты для любителей активного отдыха.

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