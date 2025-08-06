Вениамин Кондратьев и Александр Масляков обсудили развитие КВН на Кубани

Наш регион и КВН связывает большая история. В крае действуют две официальные взрослые и две детские лиги. Мы стремимся создавать условия для объединения молодежи, творчества и их самореализации в самых разных направлениях. Поэтому заинтересованы в дальнейшем развитии движения, чтобы привлекать еще больше молодых людей, открывать новые площадки, например, в Геленджике.