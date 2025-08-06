Водоросли- «крокодилы» стали новой напастью на пляжах Анапы

Центральный пляж Анапы привлекает внимание отдыхающих не только жарким солнцем, но и необычным природным явлением. В прибрежной зоне, где не рекомендовано купаться из-за мазутной катастрофы, скопилось большое количество водорослей, которые, сбившись в плотные кучи, издалека напоминают тела крокодилов, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Ситуацию усугубляет пересохшая река Анапка — она обмелела еще месяц назад, и даже канал, прорытый активистами, остаётся сухим. Из-за этого рыба не может попасть в море, а водоросли, оставшиеся без течения, скапливаются у берега.
Несмотря на необычный «крокодилий» пейзаж вблизи берега, уже в 20 метрах от кромки вода остаётся почти чистой и прозрачной, пишут местные блогеры. Однако северный ветер, который обычно помогает очистить акваторию, на этот раз оказался бессилен против нашествия водорослей.
Местные жители и туристы продолжают купаться вопреки запретам, и некоторые с опаской поглядывают на «рептилий», образованных природой. Власти пока не комментируют ситуацию, но отдыхающие надеются, что вскоре море вернёт свой привычный вид.
Напомним, роспотребнадзор Краснодарского края принял решение не открывать 141 пляж в Анапе. Причиной стало несоответствие песка и морской воды установленным санитарным нормам.