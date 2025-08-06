Водоросли- «крокодилы» стали новой напастью на пляжах Анапы

Несмотря на необычный «крокодилий» пейзаж вблизи берега, уже в 20 метрах от кромки вода остаётся почти чистой и прозрачной, пишут местные блогеры. Однако северный ветер, который обычно помогает очистить акваторию, на этот раз оказался бессилен против нашествия водорослей.