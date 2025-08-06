Туапсинские пляжи почти готовы снова принимать туристов после затопления

Пляжи Туапсинского округа почти полностью очищены от последствий недавнего наводнения. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своих соцсетях, передает ИА KrasnodarMedia. Завершены основные работы в посёлках Джубга, Лермонтово и Новомихайловский. В данный момент заканчивается очистка бухты Инал.
На первом и втором участках бухты собрано около 900 кубометров мусора. Всего с побережья было вывезено не менее 3 тысяч кубометров отходов.
Жителей и туристов призывают сохранять осторожность. Меры безопасности необходимо соблюдать до полной ликвидации последствий наводнения.
Напомним, что сразу три населенных пункта в Туапсинском районе оказались затоплены. Из-за проливных дождей в реке Дефань произошел резкий подъем воды.
Как ранее сообщало информагентство, метеорологи зафиксировали значительное превышение месячной нормы осадков в Краснодарском крае. Наибольшее количество дождей в воскресенье выпало на Черноморском побережье, особенно в районе Сочи. В ауле Большой Кичмай Лазаревского района уровень осадков достиг 171 мм, что вдвое превышает средние показатели для этого периода.