В Самарской области тестируют кольпоскопы СамГМУ для диагностики рака у женщин

Разработанные СамГМУ цифровые портативные кольпоскопы начали тестировать в восьми медучреждениях Самарской области. Устройства помогут выявлять рак шейки матки на ранней стадии, особенно в отдалённых районах, где не хватает профильных специалистов.
Аппараты переданы, в том числе, в больницы Сызрани, Новокуйбышевска, Волжского, Красноармейского, Ставропольского и других районов.
Кольпоскопы дают чёткое изображение с возможностью увеличения и сохраняют данные пациента для анализа. Их можно использовать в мобильных медбригадах и ФАПах.
Разработкой занимался Институт инновационного развития СамГМУ совместно с кафедрой акушерства и гинекологии. Проект получил поддержку Минздрава РФ.
После апробации планируется создать модель скрининга, адаптированную для удалённых территорий.
Ранее мы писали, что к проекту базовых школ СамГМУ присоединились еще 9 учебных заведений региона.
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