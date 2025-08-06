Двум бойцам СВО из Ангарска вручили медаль «За храбрость» и орден Мужества

— За мужество, проявленное в ходе выполнения задач спецоперации, Егор Зинин удостоен медали «За храбрость» II степени. Он защищал Родину в составе добровольческого отряда «Ахмат» с 2023 года, — рассказали в мэрии. — Еще один награжденный — Геннадий Хардаев. С мая по ноябрь 2024 года был снайпером-штурмовиком в отряде добровольческого формирования «Святой Георгий». За достойную службу, смелость и отвагу мэр передал ему орден Мужества.