Прокуратура ЛНР помогла признать права ребенка погибшего бойца СВО

Она уточнила, что в мае 2023 года супруг заявительницы погиб при прохождении военной службы в зоне СВО. После использования биоматериала погибшего супруга, который был сдан до его гибели, в марте 2024 года женщина забеременела и родила дочь. Однако военный комиссариат ЛНР отказал дочери военнослужащего в назначении пенсии по потере кормильца.