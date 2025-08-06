Прокуратура ЛНР помогла признать права ребенка погибшего бойца СВО

ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Прокуратура Луганской Народной Республики впервые в данном регионе помогла в судебном порядке признать права ребёнка, рожденного от погибшего бойца СВО с использованием его биоматериала, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
Она уточнила, что в мае 2023 года супруг заявительницы погиб при прохождении военной службы в зоне СВО. После использования биоматериала погибшего супруга, который был сдан до его гибели, в марте 2024 года женщина забеременела и родила дочь. Однако военный комиссариат ЛНР отказал дочери военнослужащего в назначении пенсии по потере кормильца.
«Прокуратура ЛНР по обращению местной жительницы в интересах ее несовершеннолетней дочери провела проверку соблюдения законодательства в сфере пенсионного обеспечения… Прокуратура обратилось с исковым заявлением в суд об установлении отцовства и внесении соответствующей записи в свидетельство о рождении», — сообщила Усачева.
Усачева пояснила, что требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения суда и предоставление мер социальной поддержки дочери погибшего участника СВО находятся на контроле.