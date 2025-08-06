ГАИ заявила про запрет на использование всесезонных шин зимой в Беларуси. Подробности сообщил на пресс-конференции начальник главного управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Виктор Ротченков.
— Будет запрещено зимой использовать шины, которые с аббревиатурой All seasons — «все сезоны», — подчеркнул представитель ГАИ.
По словам Виктора Ротченкова, указанные автомобильные шины водители смогут использовать в период с весны до осени. Что касается зимы, уточнил он, водители должны использовать только зимние шины, которые обозначены соответствующим образом.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов: «Ездить на электросамокатах по тротуару можно со скоростью до 10 км/ч».
Кроме того, МВД раскрыло детали изменений в ПДД для электросамокатов с 1 сентября в Беларуси.
Тем временем ГАИ Беларуси сказало о случаях, когда велосипедисты могут не спешиваться.
Кстати, в Беларуси ПДД в отношении жилых зон распространили и на территории дач.