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ГАИ заявила про запрет на использование всесезонных шин зимой в Беларуси

ГАИ Беларуси сказала о запрете на использование всесезонных шин зимой.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ заявила про запрет на использование всесезонных шин зимой в Беларуси. Подробности сообщил на пресс-конференции начальник главного управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Виктор Ротченков.

— Будет запрещено зимой использовать шины, которые с аббревиатурой All seasons — «все сезоны», — подчеркнул представитель ГАИ.

По словам Виктора Ротченкова, указанные автомобильные шины водители смогут использовать в период с весны до осени. Что касается зимы, уточнил он, водители должны использовать только зимние шины, которые обозначены соответствующим образом.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов: «Ездить на электросамокатах по тротуару можно со скоростью до 10 км/ч».

Кроме того, МВД раскрыло детали изменений в ПДД для электросамокатов с 1 сентября в Беларуси.

Тем временем ГАИ Беларуси сказало о случаях, когда велосипедисты могут не спешиваться.

Кстати, в Беларуси ПДД в отношении жилых зон распространили и на территории дач.

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