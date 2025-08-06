День физкультурника 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями

Не забудьте поздравить своих родственников, друзей и коллег с праздником, который в этом году отмечается 9 августа. Отправьте своим близким и знакомым красивую картинку или открытку с поздравлением в честь Дня физкультурника!
В нашей стране быть спортивным, подтянутым и следить за своим здоровьем стало модно не сегодня и не вчера. Еще в 30-е годы прошлого в века в СССР был взят курс на пропаганду ЗОЖ. Главным лозунгом тогда стало изречение римского писателя-сатирика и оратора Ювенала: «В здоровом теле — здоровый дух». В этот период в стране начинают ежегодно проводить парады физкультурников. В 1939-м году их приурочат к одноименному празднику. В День физкультурника начали регулярно проводится смотры достижений лучших спортсменов.
Впервые праздник отметили 18 июля, потом даты стали постоянно меняться. В 50-е все же определились: было принято решение праздновать День физкультурника каждую вторую субботу августа. В 1980-м году эту дату закрепили и на законодательном уровне. С тех пор эта традиция в нашей стране не менялась.
День физкультурника — это праздник для тех, кто регулярно уделяет время занятию спортом. В России таких людей больше половины! По данным Министерства спорта Российской Федерации, только в 2024 году регулярно занимались спортом свыше 60% населения страны. Это более 75 миллионов человек!
Методика подсчета, которую использовали специалисты Минспорта, достаточно проста: Доля занимающихся спортом равна отношению числа занимающихся спортом в возрасте от 3 до 79 лет в организованной форме занятий* к численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (согласно официальным данным), помноженное на 100 (формула: Дз = Чзс /Чн х 100). То есть каждый второй житель России заслуживают того, чтобы его поздравили с Днем физкультурника, который в этом году попадает на 9 августа.
Поздравить своих родных и знакомых с праздником сегодня — проще простого, даже если между вами большое расстояние. Вам нужен только интернет и смартфон или компьютер. Специально для вас мы подобрали красивые картинки и открытки с поздравлениями в честь Дня физкультурника. Скачивайте их абсолютно бесплатно и пересылайте своим родственникам, друзьям и коллегам через WhatsApp, Телеграм, Вконтакте или Одноклассники.
Красивые картинки и открытки с поздравлениями в честь Дня физкультурника:
* по данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».
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