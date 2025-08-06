День физкультурника 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями

В нашей стране быть спортивным, подтянутым и следить за своим здоровьем стало модно не сегодня и не вчера. Еще в 30-е годы прошлого в века в СССР был взят курс на пропаганду ЗОЖ. Главным лозунгом тогда стало изречение римского писателя-сатирика и оратора Ювенала: «В здоровом теле — здоровый дух». В этот период в стране начинают ежегодно проводить парады физкультурников. В 1939-м году их приурочат к одноименному празднику. В День физкультурника начали регулярно проводится смотры достижений лучших спортсменов.