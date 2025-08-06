Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росатом и МГУ будут совместно разрабатывать экотехнологии для горнорудной отрасли

Партнеры планируют создание совместных лабораторий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, тестирование сорбционных материалов и другие мероприятия.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Росатом и МГУ им. М. В. Ломоносова объединят усилия в разработке экотехнологий. Как сообщает пресс-служба горнорудного дивизиона госкорпорации, сотрудничество предполагает совместную работу в области переработки минерального и техногенного сырья.

АО «Росатом недра» (управляющая компания горнорудного дивизиона) и химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области инновационных технологий переработки минерального и техногенного сырья в горнорудной отрасли. Соглашение предусматривает совместную деятельность, направленную на поиск и внедрение инновационных технологических решений в переработке промышленных отходов. Партнеры в рамках разрабатываемой программы действий планируют создание совместных лабораторий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, тестирование сорбционных материалов и другие мероприятия.

«Сотрудничество с ведущим химическим факультетом страны позволит нам ускорить внедрение инновационных решений и повысить эффективность использования вторичных ресурсов. Кроме того, инновационные подходы будут способствовать решению экономических и стратегически значимых для страны задач — развитию новых производственных мощностей и укреплению технологического суверенитета России», — приводятся в сообщении слова генерального директора АО «Росатом недра» Владимира Верховцева.

За годы деятельности добывающих предприятий горнорудного дивизиона Росатома накопилось большое количество отходов. Сегодня они при использовании технологии доизвлечения конечного сырья представляют собой ценный источник дополнительной минерально-сырьевой базы. В условиях растущего спроса на сырьевые ресурсы в высокотехнологичных отраслях экономики, переработка техногенных отходов становится важным элементом устойчивого развития горнодобывающей промышленности.

Горнорудный дивизион Росатома входит в число крупнейших производителей природного урана в мире, является лидером по добыче урана в России. Предприятия дивизиона осуществляют весь комплекс работ по уранодобыче: от геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и вывода производственных объектов из эксплуатации. Более 60% урана добывается экономически эффективным и экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания. Помимо добычи урана, горнорудный дивизион активно развивает неурановые направления бизнеса. Осуществляется реализация проектов по добыче золота, лития, редких и редкоземельных металлов (титана, циркония, скандия, ниобия, тантала).

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше