Нетаньяху поссорился с главой Генштаба из-за операции в секторе Газа

Тогда же в The Jerusalem Post вышел материал о том, что экс-главы спецслужб Израиля «Моссад» Тамир Пардо и «Шин Бет» Ами Аялон и другие высокопоставленные сотрудники генштаба Армии Израиля обратились к Дональду Трампу. В письме они просят президента США заставить Нетаньяху завершить военную операцию в секторе Газа. В общей сложности обращение подписали порядка 600 человек.