Нетаньяху поссорился с главой Генштаба из-за операции в секторе Газа

Глава израильского правительства потребовал, чтобы военные заняли весь сектор Газа, пишут «Ведомости». Глава Генштаба Армии обороны страны Эяль Замир выступил против. Он объяснил, что операция может затянуться — израильским военным придется длительное время находиться на территории анклава, чтобы обеспечивать порядок, что сопряжено с потерями.
Вторым аргументом против реализации плана Нетаньяху стала вероятность уничтожения израильских заложников. Военачальник заявил, что активные бои в Газе за захват территорий может привести к тому, что ХАМАС ликвидирует израильтян, взятых в плен. Также Замир призвал премьера не угрожать ему отставкой.
Как сообщил источник Reuters, Биньямин Нетаньяху, несмотря на позицию главы Генштаба, считает, что военную операцию против палестинского движения в секторе Газа следует масштабировать. Премьер-министр напомнил военнослужащим, что пока действия ЦАХАЛ не повлияли на ситуацию с заложниками — пленников освобождали благодаря усилиям дипломатов.
Еще один собеседник информационного агентства уточнил, что Нетаньяху уверен в том, что усиление военного давления на ХАМАС позволит достичь стратегических целей.
Тогда же в The Jerusalem Post вышел материал о том, что экс-главы спецслужб Израиля «Моссад» Тамир Пардо и «Шин Бет» Ами Аялон и другие высокопоставленные сотрудники генштаба Армии Израиля обратились к Дональду Трампу. В письме они просят президента США заставить Нетаньяху завершить военную операцию в секторе Газа. В общей сложности обращение подписали порядка 600 человек.