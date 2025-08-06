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Нетаньяху поссорился с главой Генштаба из-за операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не нашел поддержки своей инициативы об оккупации всей территории автономии Газы у высшего военного командования. Об этом Reuters на условиях анонимности рассказали израильские чиновники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Глава израильского правительства потребовал, чтобы военные заняли весь сектор Газа, пишут «Ведомости». Глава Генштаба Армии обороны страны Эяль Замир выступил против. Он объяснил, что операция может затянуться — израильским военным придется длительное время находиться на территории анклава, чтобы обеспечивать порядок, что сопряжено с потерями.

Вторым аргументом против реализации плана Нетаньяху стала вероятность уничтожения израильских заложников. Военачальник заявил, что активные бои в Газе за захват территорий может привести к тому, что ХАМАС ликвидирует израильтян, взятых в плен. Также Замир призвал премьера не угрожать ему отставкой.

Как сообщил источник Reuters, Биньямин Нетаньяху, несмотря на позицию главы Генштаба, считает, что военную операцию против палестинского движения в секторе Газа следует масштабировать. Премьер-министр напомнил военнослужащим, что пока действия ЦАХАЛ не повлияли на ситуацию с заложниками — пленников освобождали благодаря усилиям дипломатов.

Еще один собеседник информационного агентства уточнил, что Нетаньяху уверен в том, что усиление военного давления на ХАМАС позволит достичь стратегических целей.

4 августа ABC News сообщил, что Нетаньяху выступил с инициативой освободить оставшихся израильских заложников в секторе Газа с помощью проведения военной операции. Политик уверен, что ХАМАС не поддадутся на дипломатические уговоры и добровольно не выпустят израильтян-пленников.

Тогда же в The Jerusalem Post вышел материал о том, что экс-главы спецслужб Израиля «Моссад» Тамир Пардо и «Шин Бет» Ами Аялон и другие высокопоставленные сотрудники генштаба Армии Израиля обратились к Дональду Трампу. В письме они просят президента США заставить Нетаньяху завершить военную операцию в секторе Газа. В общей сложности обращение подписали порядка 600 человек.

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