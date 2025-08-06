В Ростове планируют убрать часть веток из проекта нового трамвая

— Есть часть веток были заложены в концессионное соглашение не по необходимости, а потому что так, возможно, было бы красивее построить маршрутную сеть. При этом их эффективность была бы не выше эффективности автобуса. Такие направления рассматриваем для сокращения из-за удорожания проекта, — прокомментировала Алена Беликова.