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В Ростове планируют убрать часть веток из проекта нового трамвая

Изменения в проекте трамвайной модернизации Ростова пока не утвердили.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону часть веток планируют убрать из проекта трамвайной модернизации в связи удорожанием поставленных задач. Эту информацию на пресс-конференции подтвердила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

— Есть часть веток были заложены в концессионное соглашение не по необходимости, а потому что так, возможно, было бы красивее построить маршрутную сеть. При этом их эффективность была бы не выше эффективности автобуса. Такие направления рассматриваем для сокращения из-за удорожания проекта, — прокомментировала Алена Беликова.

Министр подчеркнула, что планируемые изменения не скажутся на эффективности проекта. Маршруты оценивают с точки зрения транспортной науки, аналитики по пассажиропотокам и востребованности жителями.

Окончательное решение по возможному сокращению параметров в рамках концессии пока не принято. Ситуация обсуждается с участием компании «Синара — Городские транспортные решения», администрации Ростова-на-Дону, донского минтранса, федеральных властей.

Напомним, концессионное соглашение о модернизации ростовского трамвая заключили в 2023 году. Планировали строительство и обновление более 119 км трамвайных путей, возведение двух депо, закупку 76 трехсекционных трамваев, а также улучшение существующего подвижного состава.

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