В Казани изменится схема движения ряда автобусов

В Казани в период проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике «Ночная Казань» измениться схема движения некоторых автобусов. Как сообщили в комитете по транспорту города, по измененному маршруту будут следовать с 21:00 9 августа до 2:00 10 августа.
Так, в связи с закрытием ул. Кремлевской набережной (от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, в обоих направлениях) и ул. Батурина (в обоих направлениях) общественный транспорт будет курсировать от центра по следующей схеме:
автобус № 22 проследует по ул. Вишневского, мосту Миллениум, ул. Амирхана, ул. Чистопольской, пр. Ибрагимова и далее по маршруту;
автобус № 69 будет курсировать по ул. Вишневского, мосту Миллениум, ул. Амирхана, ул. Чистопольской, ул. Декабристов и далее по маршруту.
Из-за перекрытия площади Тысячелетия и Кремлевской дамбы (от площади Тысячелетия до ул. С. Хакима) общественный транспорт проедет от центра по следующей схеме:
автобус № 6 будет ездить по ул. Московской, ул. Чернышевского, ул. Саид-Галеева, Кировская дамбе, ул. Большая Крыловка, ул. Ленской, ул. Декабристов и далее по маршруту;
автобус № 15 проследует по ул. Право-Булачной, ул. Чернышевского, ул. Саид-Галеева, Кировской дамбе, ул. Большая Крыловка, ул. Ленской, пр. Х. Ямашева и далее по маршруту;
автобус № 29 будет курсировать по ул. Право-Булачной, ул. Чернышевского, ул. Саид-Галеева, Кировской дамбе, ул. Большая Крыловка, ул. Ленской, ул. Декабристов и далее по маршруту;
автобус № 47 будет ездить по ул. Московской, ул. Чернышевского, ул. Саид-Галеева, Кировской дамбе, ул. Большая Крыловка, ул. Ленской, ул. Декабристов и далее по маршруту;
автобус № 5 проследует с заездом в парк через ул. Халитова.
Ранее сообщалось, что в период подготовки и проведения чемпионата России по легкой атлетике «Ночная Казань» по ряду улиц Казани 9 и 10 августа ограничат движение транспорта.